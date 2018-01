Dzięki czujności Jakiego, Trzaskowski nakrył syna. Nitras do wiceministra: Pan kocha dzieci?

„Ustanowiłem nowy rekord w Repulze. Czy uda ci się go pobić?” – głosił wpis, który pojawił się na Twitterze Rafała Trzaskowskiego. Szybko komentarz do tego dodał Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej. „Zdurniał?” – zapytał. Wówczas wpis podchwycił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. „Czy ja dobrze widzę? Poważny kandydat na prezydenta stolicy nie zajmuje się kampanią, faktami o 50 mln łapówce czy 50 tys rachunkach za telefon a chwali się 'rekordem' w kosmicznych gierkach na komórce? Jednak opozycja sama się zaorze” (pisownia oryginalna – red.) – napisał.

W odpowiedzi na wpis Jakiego, Rafał Trzaskowski odpowiedział, że w grę grał jego syn i "już usunął synchronizację z ipadem". Poseł PO usunął post z wynikiem gry ze swojego Twittera i zamieścił wpis z wyjaśnieniem sprawy. "Syn dorwał się do zsynchronizowanego ipada i na tt wyskoczyło powiadomienie. Nakryłem go dzięki temu z ipadem pod kołdrą – o 23!! Dobrze, że nie jest starszy i na razie gra w gry. Nota bene automatyczne tweety z wynikiem gier to niezła paranoja" – skomentował.

Na wpis Jakiego ponownie zareagował poseł Nitras, pytając go m.in. o to, czy kocha dzieci i czy śpi w krawacie.