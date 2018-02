Zuchwała kradzież w Biedronce w Radzyniu Podlaskim. Policja poszukuje sprawczyni

Do tego przestępstwa doszło 4 stycznia około godz. 14:30. w jednym z supermarketów na terenie Radzynia Podlaskiego. Z przyjętego przez jedną z klientek sklepu zgłoszenia wynikało, że kobieta podczas zakupów została okradziona. Z torebki, którą trzymała w wózku sklepowym, ktoś ukradł jej portfel. Straty wyceniła na kwotę ponad 700 zł.

Prowadzący sprawę policjanci zabezpieczyli nagranie ze sklepowego monitoringu. Jak się okazało, kamera nagrała całe zdarzenie. Na filmie widać, jak pokrzywdzona schyla się do lodówki po mrożonki. W tym czasie inna z klientek podchodzi do stojącego obok wózka i niepostrzeżenie w bezczelny wręcz sposób otwiera torebkę i zabiera portfel. Na szczęście ten przestępczy czyn nie umknął oku sklepowej kamery. Funkcjonariusze publikują nagranie z wizerunkiem sprawczyni kradzieży i jednocześnie apelują do osób, które ją rozpoznają, o kontakt z radzyńską komendą Policji.

Informacje można przekazywać pod nr tel. (83) 351-22-10 lub bezpośrednio z prowadzącym postępowanie funkcjonariuszem pod nr tel. (83) 351-22-37.

