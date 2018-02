W Sejmie zajmą się zdrowiem psychicznym. Powstała specjalna podkomisja

W planie wtorkowych obrad sejmowej komisji zdrowia przewidziano dwa punkty: rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego oraz rozpatrzenie informacji na temat opieki hospicyjnej dla starszych osób. W rzeczywistości dyskutowano tylko powołanie podkomisji, ponieważ posłowie zadecydowali, że rozpatrzenie informacji o hospicjach nastąpi na następnym posiedzeniu. Członkowie komisji zdrowia zwrócili się do ministra Łukasza Szumowskiego, by rozszerzyć informację o problematykę hospicjów także dla dzieci i młodych pacjentów.

W powołanej podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego znalazło się dziewięcioro posłów. Przewodniczącą podkomisji została Józefa Hrynkiewicz z PiS. Z ramienia partii rządzącej w skład podkomisji weszli również inni posłowie: Anna Czech, Krystyna Wróblewska, Krzysztof Ostrowski i Alicja Kaczorowska. Platformę Obywatelską będą reprezentowali Grzegorz Furgo i Beata Małecka-Libera. Z ramienia Kukiz'15 w skład komisji wszedł Jerzy Kozłowski, zaś z Nowoczesnej Radosław Lubczyk. W podkomisji nie zasiądzie żaden przedstawiciel PSL.

