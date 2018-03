Poszukiwany ws. „skoku stulecia” zatrzymany. Wydano za nim list gończy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zatrzymali 46-letniego Adama K. W lipcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał go na karę ponad 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiadał wówczas z wolnej stopy, nie przyszedł na rozprawę i od momentu ogłoszenia wyroku ukrywał się. Funkcjonariusze już przewieźli go do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w związku ze sprawą odwoławczą.

