Hejt w internecie, produkcja niezdrowej żywności i mobbing. Z tych grzechów trzeba się wyspowiadać

Spowiedź to dla katolików jeden z najważniejszych sakramentów. Zgodnie z wytycznymi, wierni powinni się wyspowiadać ze swoich grzechów co najmniej raz w roku. Wielu z nich czyni to właśnie w Wielkim Tygodniu, który poprzedza święta wielkanocne. W niektórych kościołach od Wielkiego Czwartku aż do świąt organizowane są noce konfesjonałów, dzięki czemu każdy wierny może się udać do spowiedzi. Z okazji zbliżających się świąt przypominamy listę nowych grzechów, które kilka miesięcy temu opublikowała Penitencjaria Apostolska, nazywana przez katolików Trybunałem Pokuty. To właśnie ta instytucja jest najwyższym sądem Kościoła rzymskokatolickiego i to właśnie jej członkowie są odpowiedzialni za udzielanie rozgrzeszenia, dyspensy czy przygotowywanie list grzechów. A ta z roku na rok jest coraz dłuższa.

W ostatnich miesiącach do spisu dołączono nowe uczynki, z których należy się wyspowiadać. Wśród czynów niedozwolonych znalazły się m.in. hejtowanie w internecie czy produkcja niezdrowej żywności. Oto pełna lista nowych grzechów: