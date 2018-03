Skandaliczny wpis na Twitterze Policji. „Bałagan jak na melinie”, „dziennikarka robi show, płacze”

O omyłkowej interwencji policji u dziennikarki Polskiego Radia Anny Rokicińskiej informowaliśmy wczoraj. Kobieta została w obecności dzieci zakuta w kajdanki, a jej dom przeszukany. Po trzech godzinach okazało się, że doszło do pomyłki – poszukiwano bowiem kobiety o tym samym imieniu z tej samej miejscowości. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Radomiu Katarzyna Kucharska powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że „funkcjonariusze mieli nakaz od przełożonych a okoliczności wskazywały na to, że jest pilna potrzeba wykonania czynności”. Policjanci biorący udział w interwencji, podobnie jak ich przełożeni, przeprosili za tę sytuację.

Nie usatysfakcjonowało to chyba jednak administratora profilu Polskiej Policji na Twitterze, który postanowił dorzucić swoje trzy grosze do sprawy. „Strasznie słabe. Ta dziennikarka podkręca i robi show płacze, ale mimo wszystko przypuszczam, że niestety nasi policjanci mogli pozwolić sobie na różne gadki. Przypuszczam, że skoro w tym domu był podobno taki bałagan jak na melinie to ten wygląd uśpił ich czujność” – czytamy w komentarzu Polskiej Policji do publikacji serwisu rp.pl na temat incydentu z Radomia.