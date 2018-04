Zmiany kadrowe w MSZ. Jan Dziedziczak pożegnał się ze stanowiskiem

Jak podaje Polskie Radio, premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Papierza na podsekretarza stanu w resorcie spraw zagranicznych. Odwołany ze stanowiska został Jan Dziedziczak. Powody dymisji pozostają nieznane.

Andrzej Papierz ma się zajmować w resorcie m.in. kwestiami polonijnymi za które do tej pory odpowiadał Jan Dziedziczak. Do tej pory pełnił on funkcję ambasadora w Bułgarii, konsula generalnego w Turcji oraz w Kazachstanie, a także dyrektora biura kadr w MSZ i szefa Instytutu Polskiego w Sofii. W latach 90. pracował jako analityk w Urzędzie Ochrony Państwa. Jak podaje Onet.pl Jacek Czaputowicz miał się również zwrócić z wnioskiem do szefa rządu o likwidacje stanowiska sekretarza stanu zajmowanego dotychczas przez Dziedziczaka. Oznacza to, że w resorcie będzie pracował jeden sekretarz stanu (Konrad Szymański) oraz czterech podsekretarzy (Marek Magierowski, Piotr Wawrzyk, Bartosz Cichocki oraz Andrzej Papierz).

Parys do Akademii Dyplomatycznej?

Z ustaleń Onet.pl wynika, że odwołany miał również zostać Jan Parys, który po tym, jak przestał być szefem gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, miał otrzymać posadę w Akademii Dyplomatycznej. W rozmowie z dziennikarzami Parys nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym informacjom dodając, że do końca kwietnia jego sytuacja zawodowa się nie zmieni.