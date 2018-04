Poseł Kukiz'15 z żalem o Tusku. „Był reformatorem i dałem się na to nabrać”

Marek Jakubiak stwierdził, że w PiS „coś się dzieje”. – Obserwując Twittera, nawet najwierniejsi wyborcy PiS mówią: przestańcie się kłócić, zróbcie nowe otwarcie, bo zdaje się, że tej energii już wam nie starcza na dalsze zjednoczenie prawicy – wyjaśnił. Na pytanie, czy PiS zabrakło energii po dwóch latach, poseł Kukiz’15 ocenił, że nie da się wrócić do wcześniejszego tempa rządzenia. – To tempo jest zabójcze dla PiS, dla każdego jest zabójcze. To tempo procedowania w ciągu tygodnia ustaw, pomysłów, wiele błędów po drodze, naprawianie tego, cofanie się, do przodu się pchanie, sztandary w ręce. Nie ma co z demokracji robić rewolucji – przekonywał.

Jakubiak zapewnił również, że Kukiz’15 dla PiS jest „niejadalny”. – Choćby z tego powodu, że w wielu sprawach mamy swoje zdanie – zapewnił.

Jakubiak o Tusku

Polityk wyraził przekonanie, że Donald Tusk będzie kandydatem na prezydenta Polski. – Ja już to mówiłem, kiedy było 27 do 1, że to był kardynalny błąd. To było takie przysłowiowe rozbicie szampana o burtę okrętu o nazwie Tusk. Kategoryczny błąd PiS. Tusk będzie w tej chwili łączył, a nie dzielił. Wzywajcie go dalej do prokuratury, on będzie szedł w pokutnym marszu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie wykreuje Donalda Tuska na przyszłego prezydenta, to sam się nie wykreuje – ocenił.

Zdaniem Jakubiaka, wokół Tuska „zaciska się atmosfera”. – Tusk był reformatorem i dałem się na to nabrać, jako Marek Jakubiak. Dzisiaj już się nie dam nabrać, dlatego, że to paliwo dla mnie już się dawno wypaliło. Tutaj już nie ma potencjału do reformowania Polski – przyznał.

