Sondaż. Czy przyczyną katastrofy smoleńskiej był wybuch?

Ankietowanym zadano pytanie: „Czy Twoim zdaniem przyczyną katastrofy smoleńskiej był wybuch?”. 55 procent pytanych odpowiedziało, że nie uważa, że przyczyną katastrofy smoleńskiej był wybuch. Prawie 30 procent badanych nie ma zdania w tej kwestii, z kolei 17 procent ankietowanych zgadza się z tą teorią.

Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research tłumaczy, że częściej z tym stwierdzeniem nie zgadzają się mężczyźni (60 procent), osoby w wieku 35-49 lat (59 procent), ankietowani o wykształceniu wyższym (57 procent) oraz osoby o dochodzie od 2001 do 3000 złotych (66 procent).

Obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej

We wtorek 11 kwietnia odbędą się w Polsce obchody VIII rocznicy katastrofy smoleńskiej. Najpierw odbędzie się msza święta o godzinie 8:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NPM i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Później przed Pałacem Prezydenckim odczytany zostanie apel pamięci. Od godziny 9:00 do 15:00 na pl. Piłsudskiego wyświetlane będą dwa bloki filmowe. O 15:00 odmówiona zostanie koronka do Miłosierdzia Bożego. Na godzinę 16:00 planowane jest odsłonięcie kamienia w miejscu, w którym stanąć ma pomnik Lecha Kaczyńskiego. Na wieczór zaplanowano mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.