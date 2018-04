Wpadka logiczna premiera Morawieckiego. Politykę PiS nazwał uległą i postkomunistyczną?

Na warszawskiej konwencji programowej prawa i Sprawiedliwości padło wiele pięknych haseł i kuszących obietnic. Wśród tak wielu słów po prostu nie mogło zabraknąć momentów humorystycznych – nawet niezamierzenie humorystycznych. Czujni dziennikarze i internauci nie przegapili wpadki w wywodzie premiera Mateusza Morawieckiego. – Dzisiaj nasza polityka, polityka Prawa i Sprawiedliwości, polityka Zjednoczonej prawicy w Europie i Polsce doprowadziła do tego, że nasza polityka nie jest ani biała – czyli uległa, ani czerwona – czyli postkomunistyczna. Jest biało-czerwona! – powiedział polityk. Odczytując jego wypowiedź zgodnie z zasadami logiki, polityka Zjednoczonej Prawicy została tu określona jako uległa i postkomunistyczna. Domyślamy się oczywiście, że premier miał na myśli coś zupełnie odwrotnego.

Morawiecki zapowiada zmiany

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, że PiS rusza w Polskę, aby „słuchać ludzi i wiedzieć, czego oni oczekują”. Ogłosił pierwszy z projektów, który Zjednoczona Prawica przygotowała dla Polaków. – Pierwszym naszym projektem, naszą propozycją, który mamy dla Polaków, jest niższy ZUS. Bardziej proporcjonalny przy niższych dochodach, do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego – poinformował. Mówiąc o opozycji stwierdził, że „oni mają tylko jeden program – antyPiS. – Nasz program nazywa się Polska – przekonywał. Morawiecki zaznaczył ponadto, że minister Jurgiel zaprezentuje kompleksowy program dla rolników. Przybliżył, że chce poszerzyć zakres działania ustawy o rolniczym handlu detalicznym. – Pan prezydent Lech Kaczyński powiedział kiedyś, że będzie starał, żeby Polska była krajem demokratycznym, silnym, żeby chroniła słabszych, żeby dbała o uczciwość, a zwalczała cynizm i draństwo. W tym jednym zdaniu jest cały nasz program polityczny i społeczny – mówił Morawiecki. Mówił ponadto o planach opodatkowania wielkich galerii handlowych i biurowców.

– Dwa zwycięstwa to bardzo wiele. Ale czy to wystarczy do naprawy RP? Nie. To za mało. Czy wygramy w nachodzących wyborach samorządowych, czy zwyciężymy w wyborach do PE? Czy zwyciężymy w wyborach parlamentarnych? Tak, zwyciężymy, bo mamy bardzo dobry program. Ale na realizację tego programu potrzeba więcej, niż dwa lata. Zrealizowaliśmy przez 2,5 lata więcej niż przez ostatnie 8 lat, ale potrzebujemy kolejnych wielu lat, żeby zmieniać Polskę – zaznaczył Morawiecki. Premier zapowiedział m.in., że partia rządząca chce żeby każde dziecko w wieku szkolnym otrzymywało 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym.

Morawiecki mówił też o obniżce CIT dla małych i średnich firm. – Po raz drugi obniżymy podatki dla małych i średnich. CIT z 15 proc. do 9 proc. – poinformował. Mówił też o utworzeniu specjalnego funduszu na co najmniej 5 mld złotych, które na 18 miesięcy będą zastrzykiem dla naprawy, budowy dróg gminnych i powiatowych.