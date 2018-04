Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami. Uwaga na takie maile

Resort finansów informuje, że do użytkowników poczty elektronicznej trafiają wiadomości dotyczące otrzymania „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy". Warunkiem ma być uzupełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odnośnik w e-mailu prowadzi jednak do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów. Za jej pośrednictwem oszuści wyłudzają dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej.

Do wiadomości dołączony jest załącznik o nazwie DYREKCJA GENERALNA FINANSA PUBLICZNA.pdf, który udaje oficjalną korespondencję urzędową. „W pliku nie stwierdzono obecności żadnego znanego kodu złośliwego, jednak zalecamy, aby go nie otwierać” – podkreśla resort finansów.