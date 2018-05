Policja rozbiła śląską mafię. Zatrzymano 28 osób

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie przedstawiono im łącznie około 80 zarzutów. Dotyczą one m.in. pobicia (w tym pobicia ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w październiku 2017 r. w Rudzie Śląskiej oraz brutalnego pobicia, do którego doszło we wrześniu 2017 r. w Katowicach, w wyniku którego pokrzywdzony doznał licznych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu). Ponadto jeden z podejrzanych, chcąc zatrzeć ślady przestępstwa i tym samym utrudnić śledztwo, spalił odzież sprawców pobicia oraz maczety i samochód, które wykorzystano do pobicia.

Sprawcy dopuścili się również rozboju na mężczyźnie i kobiecie. Podejrzani grozili pokrzywdzonym, kopali po całym ciele i szarpali, a następnie dokonali włamania do budynku, skąd ukradli mienie o wartości 200 tysięcy złotych. Grupa zajmowała się również udziałem w obrocie znacznymi ilościami narkotyków – chodzi o co najmniej 20 kilogramów marihuany oraz 5 litrów substancji psychotropowych, służących do produkcji amfetaminy.

To kolejny etap śledztwa

Śledztwo dotychczas obejmowało 30 podejrzanych. W toku tego postępowania zgromadzono już bardzo obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, oględzin miejsc zdarzenia, wizji lokalnych, eksperymentów procesowych oraz kilku opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej. Wskazuje on jednoznacznie, że członkowie dwóch grup przestępczych z Krakowa oraz ze Śląska współpracowały ze sobą i w latach 2014-2017 dopuściły się szeregu przestępstw.

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych.

