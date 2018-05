Powstanie kolejny pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Radni podzieleni

Jak podaje Dziennik Wschodni, podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w Lublinie podjęto decyzję o tym, że w mieście stanie pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich. Radni byli podzieleni co do koncepcji wykonania postumentu.

Koncepcja radnej

Za pomysłem postawienia pomnika zmarłej pary prezydenckiej stoją radni Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Suchanowska, która zasiada w Radzie z ramienia tej partii, jest autorką koncepcji postumentu. Miałaby to być ławka z kamienia w kształcie granic Polski. Na tej ławce posadowione byłyby rzeźby tulących się Lecha i Marii Kaczyńskich. Radni PiS chcieli, by Rada Miasta nie tylko wyraziła zgodę na postawienie pomnika, ale także na rezygnację z przeprowadzania konkursu i skorzystanie z pomysłu Suchanowskiej.

Radna przekonywała, że „widok przytulonej, kochającej się pary powinien skłaniać do pozytywnych uczuć”. PiS nie ma większości w Radzie Miasta, więc do przeforsowania pomysłu potrzebował poparcia innych radnych. Koncepcję postawienia pomnika poparło ugrupowanie Wspólny Lublin, choć postawiło warunek, by pomnik stanął w innym miejscu a jego koncepcja została wyłoniona w konkursie.

To nie spodobało się radnym z PiS. – Czego oczekujemy, że będą w pozycji leżącej? Tu nie ma wielkiego pola popisu do konkursu – powiedział Stanisław Brzozowski. Stwierdził także, że Suchanowska choć jest „pyskata, emocjonalna to ma talent artystyczny”. – Wydaje mi się, że ten pomnik będzie bardziej dzielić lublinian niż łączyć – stwierdził z kolei Bartosz Margul z PO. – Tablic, pomników i drzewek związanych z katastrofą smoleńską jest już prawie 500 – podkreślił. Ostatecznie przyjęto propozycję ugrupowania Wspólny Lublin.

