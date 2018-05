Przed Sejmem odbyła się manifestacja poparcia dla protestujących. „Solidarne z supermatkami”

Zgromadzeni przed Sejmem skandowali: "jesteśmy z Wami, supermatkami", "Polska bez barier" i "solidarne społeczeństwo". Na transparentach mieli hasła w języku polskim i angielskim: "solidarne z supermatkami", "rights not charity", "popieramy postulaty rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami".

W manifestacji wzięła udział prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która odczytała list matek protestujących od 39 dni w Sejmie wraz ze swoimi niepełnosprawnymi podopiecznymi.

Szefowa PAH odczytała również list od siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która nie mogła przyjechać na protest. "Nie pozwólmy, żeby zawładnęła nami nienawiść. Polskę stać na poprawę losu najsłabszych. Potrzeba dobrej woli, bez wyrachowania" – zaznaczyła siostra Chmielewska.

Do zgromadzonych przed Sejmem przemówiła także aktorka i działaczka Dorota Stalińska. – Co to za rząd, który gardzi swoimi obywatelami, zamiast bronić najsłabszych? – podkreśliła.