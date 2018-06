Antoni Macierewicz krytykuje TVP. „Wstyd, żeby w Polsce o tym milczano”

W Spale trwa XIII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Wśród gości pojawiło się wielu polityków m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło. Swoje wystąpienie miał również były szef MON Antoni Macierewicz. Polityk PiS podziękował członkom klubów Gazety Polskiej za informowanie o ustaleniach podkomisji smoleńskiej. – Chciałbym zacząć od podziękowań całemu środowisku, wielkiemu potencjałowi polskiemu, który odegrał kluczową rolę w wygranej dobrej zmiany oraz w tym, że katastrofa smoleńska nie została zapomniana – powiedział Macierewicz.

Polityk PiS dodał, że w kwietniu doszło do najtrudniejszego momentu w działaniach podkomisji smoleńskiej, kiedy to zaprezentowano raport techniczny, w którym stwierdzono, że prezydencki tupolew uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji. – Wstyd żeby na całym świecie była informacja o tym przełomowym odkryciu, a w Polsce o tym milczano. Kieruję to do konkretnego pana, któremu życzę, aby zmienił swe postępowanie – mówił do uczestników zjazdu Antoni Macierewicz. W ten sposób polityk odniósł się do braku transmisji w TVP z prezentacji raportu technicznego.

Były szef MON wytknął błąd TVP Info

To nie pierwsza krytyczna uwaga byłego szefa MON pod adresem TVP. Pod koniec maja Macierewicz na Twitterze wytknął błąd tvp.info. W jednym z tekstów zamieszczonych na portalu pojawił się komunikat, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział szereg inwestycji w polskim wojsku, m.in. zamówienie 53 tys. karabinków Grot. Macierewicz postanowił przypomnieć o swojej roli w transakcji. "TVP Info tak docenia zakup 53 tys. sztuk karabinków Grot przeze mnie w MON, że aż przypisuje go jako sukces premiera Morawieckiego, zupełnie jak z Patriotami. Rzeczywiście, były to istotne posunięcia dla modernizacji Sił Zbrojnych RP" – stwierdził na Twitterze.