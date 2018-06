Sondaż. Kogo wyborcy PiS widzą na stanowisku szefa partii?

Ostatnie problemy zdrowotne prezesa PiS wywołały falę spekulacji, kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Instytut Badań Pollster postanowił sprawdzić, którego z polityków wyborcy PiS widzieliby najchętniej na stanowisku szefa partii. Wyniki sondażu wskazują, że takiej zmiany oczekuje 56 proc. ankietowanych.

Jak podaje „Super Express” , 45 proc. respondentów wskazało premiera Mateusza Morawieckiego. – To pragmatyczny polityk, co prawda były prezes banku, ale społecznie uwrażliwiony na krzywdę i biedę ludzi. Ma on jednak o wiele lepszą pozycję wśród Polaków niż w kręgu formacji rządzącej. Widzę u Morawieckiego spokojny, wyważony sposób prowadzenia polityki. I może właśnie tym uwiódł wyborców PiS – tłumaczy zprof. Kazimierz Kik.

20 proc. wyborców PiS widziałoby na czele partii byłą premier Beatę Szydło. Według 7 proc. badanych najlepiej w roli prezesa PiS sprawdziłby się Zbigniew Ziobro. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Antoni Macierewicz (5 proc.), Joachim Brudziński (3 proc.) oraz Mariusz Błaszczak (2 proc.). 15 proc. ankietowanych nie było w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

