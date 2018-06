Agencja Wywiadu zdradziła poufne dane na Twitterze? Wpis już usunięto

„Miło nam zakomunikować, że Agencja Wywiadu w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie używać w służbowej korespondencji czcionki Brygada1918” – poinformowała na Twitterze Agencja Wywiadu. Informacja przekazana przez polską służbę specjalną zaskoczyła internautów. Szybko zarzucili oni prowadzącym konto AW na Twitterze, że ujawniają poufne dane. Po kilku komentarzach tego typu, wpis zniknął z konta agencji. Wciąż jednak możemy go zobaczyć, ponieważ niektórzy z internautów zrobili screeny usuniętego później postu.

W rozmowie z TVN24 sprawę skomentował były szef MSWiA oraz były koordynator służb specjalnych Marek Biernacki. – Wolałbym, aby Agencja Wywiadu zajęła się tym, do czego jest powołana, czyli szpiegowaniem na całym świecie. A nie pomaganiem w szpiegowaniu samej siebie – stwierdził. Dodał ponadto, że „zdarzało się już, że podrobione pisma służb pojawiały się w obiegu publicznym” . – Zawsze wywoływało to afery o poważnych skutkach. Po co w ten sposób pomagać obcym służbom lub zwykłym przestępcom? – dodał.