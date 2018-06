Polski generał obejmie ważną funkcję w strukturach dowódczych NATO

Andrzej Duda, który przebywa z wizytą na Łotwie, gościł w Bazie Wojskowej w Ādaži, gdzie spotkał się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Prezydent wręczył odznaczenia żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz ryngrafów dowódcom pododdziałów wchodzących w skład Grupy Bojowej Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO.

Andrzej Duda zapowiedział podczas spotkania, że gen. Sławomir Wojciechowski niedługo wejdzie w struktury dowódcze NATO; stanie na czele Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. – To jedna z absolutnie kluczowych funkcji – podkreślił prezydent.

Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie to część rozlokowanej w tym kraju na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie batalionowej grupy bojowej Sojuszu pod kanadyjskim dowództwem. Od początku grudnia 2017 r. do 29 czerwca 2018 r. trwa II rotacja PKW na Łotwie. Kontyngent składa się z ponad 160 żołnierzy. W jego skład wchodzi kompania czołgów – 14 wozów PT-91 z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Element wsparcia został wystawiony przez 1. Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy. Cała Batalionowa Grupa Bojowa NATO na Łotwie liczy ok. 1300 żołnierzy.