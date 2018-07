Prognoza pogody. Wtorek deszczowy i chłodny

W nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie i północnym wschodzie kraju oraz na Pomorzu zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna przeważnie od 9 stopni C do 11 stopni C. Chłodniej w kotlinach górskich i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – od 4 stopni C do 7 stopni C, a najcieplej nad samym morzem do 13 stopni C, 14 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, a nad morzem, na Mazurach i początkowo na Podkarpaciu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

We wtorek na zachodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W pasie od Pomorza wschodniego przez Warmię, Mazury, Podlasie aż po Lubelszczyznę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopnia C na Suwalszczyźnie, około 18 stopni C, 20 stopni C nad morzem do 26 stopni C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.