Iwona Hartwich i jej syn z zakazem wstępu do Sejmu. Do maja 2020 roku

Jak dowiadujemy się z wpisu na Twitterze niezrzeszonej posłanki, do niedawna reprezentującej Nowoczesną, zakaz wstępu do Sejmu wydany już po zakończeniu protestu objął m.in. Anetę Rzepkę, Iwonę Hartwich i jej niepełnosprawnego syna Jakuba Hartwicha. Cała trójka zasłynęła dużym zaangażowaniem podczas trwającego 40 dni w Sejmie strajku okupacyjnego. Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała, że wszyscy otrzymali zakaz wejścia do budynków Sejmu do 27 maja 2020 roku.

W tweecie z 13 lipca posłanka Scheuring-Wielgus postanowiła zapytać marszałka Marka Kuchcińskiego, czy tego typu działania to część uroczystości na 550 lat polskiego parlamentaryzmu. Zwróciła się też do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Poprosiła ją o wyjaśnienie, „jak można coś robić dla niepełnosprawnych nie rozmawiając z zainteresowanymi”.

Protest w Sejmie

Przypomnijmy, że w maju zakończył się trwający 40 dni protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Głównym postulatem było wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Protestujący zaproponowali, by dodatek był wprowadzany stopniowo: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł. Wcześniej strona rządowa spełniła drugi z postulatów i podwyższyła rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, do wysokości renty minimalnej.