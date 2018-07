Macierewicz: PO, SLD i PSL głosowały, żeby zostawić wrak TU-154 w Rosji

Przypomnijmy, że Rosja odmówiła wydania zgody na rekonstrukcję wraku TU-154M. W „Aktualnościach Dnia” decyzję tę komentował były szef MON. Macierewicz wyjaśnił, że gdy starania o zwrot wraku nie przynosiły rezultatów, strona polska zwróciła się z prośbą o dokonanie na miejscu rekonstrukcji wraku ze szczątków. – Byliśmy gotowi wynająć firmę zachodnią, która by tam pojechała i dokonała profesjonalnego procesu złożenia wraku z poszczególnych szczątków – wyjaśnił Macierewicz. – Rosjanie odmówili stwierdzając, że podczas składania mogłyby zostać utracone pewne cechy szczątków niezbędne dla procesu analitycznego – dodał szef podkomisji smoleńskiej, określając takie tłumaczenie mianem „absurdalnego” . Jego zdaniem świadczy ono albo o złej woli, albo o niekompetencji Rosjan.

Macierewicz o głosowaniu z 2010 roku

Macierewicz przywołał załącznik 13. do konwencji chicagowskiej, na mocy którego na żądanie kraju pochodzenia samolotu można przekazać postępowanie ws. katastrofy temu krajowi. – Taki wniosek został złożony do Sejmu. W maju 2010 r. odbyło się głosowanie – cała Platforma Obywatelska, SLD i PSL głosowali za tym, żeby pozostawić wrak w rękach rosyjskich, nie sprowadzać go do Polski i nie przejmować tego postępowania – stwierdził szef podkomisji smoleńskiej.