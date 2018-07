Polscy strażacy pomogą gasić pożary lasów w Szwecji

Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku dni zmaga się cała Skandynawia.

W odpowiedzi na prośbę szwedzkich władz, MSWiA złożyło ofertę pomocy. W piątek w godzinach porannych Szwecja zaakceptowała wsparcie polskich strażaków. Już jutro konwój Państwowej Straży Pożarnej wyruszy do Szwecji. W skład grupy wchodzi prawie 140 strażaków oraz 44 pojazdy ratowniczo-gaśnicze.

W akcji gaszenia pożarów wezmą udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 pojazdów z każdego z tych województw). Dodatkowo wesprą ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP (9 ratowników i 4 pojazdy).

Grupa uda się promem ze Świnoujścia do Malmö, skąd dalej przejedzie do wyznaczonego miejsca działań – miejscowość Sveg w środkowej Szwecji. Misja planowana jest na okres do 14 dni. W tym czasie polscy strażacy będą samowystarczalni pod względem logistycznym oraz medycznym. W skład grupy wchodzą również ratownicy medyczni.

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności jest systemem międzynarodowej pomocy ratowniczej nadzorowanym i organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO) Komisji Europejskiej. System ma wspierać państwa, które zostały dotknięte katastrofą wymagającą międzynarodowej interwencji ratowniczej.

W systemie wykorzystywane są specjalistyczne grupy ratownicze tworzone przez kraje członkowskie Mechanizmu (28 krajów członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Czarnogórę, Macedonię oraz Turcję).