Na 100 lat do więzienia? „Rzeczpospolita” o nowym pomyśle Ziobry

Resort sprawiedliwości planuje likwidację przepisów o karze łącznej i ciągu przestępstw. Dzięki tym regulacjom wyroki w Polsce nie były sumowane, co prowadziło m.in. do krótszej odsiadki recydywistów. Przygotowywany przez zespół Zbigniewa Ziobry projekt zakłada, że każdy wyrok będzie odsiadywany po kolei.

To jednak nie koniec zmian. Osoba skazana, mająca na koncie więcej niż jeden wyrok, będzie musiała odbyć co najmniej połowę sumy zasądzonych jej kar. Oznacza to, że warunkowe wyjście na wolność będzie możliwe dopiero po połowie odsiadki.

Ziobro planuje także likwidacji tzw. ciągu przestępstw. Dotychczas, gdy sprawca w odstępie krótkiego czasu popełnił kilka podobnych przestępstw, skazywany był za jedno. Zgodnie z zapowiedziami, zwiększone mają zostać kary dla gwałcicieli. W przypadku gwałtu na dziecku, który zakończy się śmiercią ofiary, sprawcę będzie czekało dożywocie.

Jak podkreśla „Rzeczpospolita” , jeśli proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany wejdą w życie,to w Polsce będą zapadać kary rzędu nawet stu lub więcej lat.

