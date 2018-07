Doradca prezydenta USA: Planowane jest spotkanie Trump-Duda

John Bolton to 27 doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w historii Stanów Zjednoczonych i trzeci doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Na Twitterze poinformował, że w ramach przygotowań do spotkania prezydenta USA z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, omówił z ministrem Czaputowiczem „zagadnienia polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, geopolityczne zagrożenia związane z planowaną budową gazociągu Nord Stream 2 i inne zagadnienia stosunków polsko-amerykańskich” .

O możliwym spotkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Polski Andrzejem Dudą mówił w poniedziałek 23 lipca na antenie RMF FM minister Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. – Nie jest tajemnicą, że jesienią takie spotkanie jest bardzo prawdopodobne – stwierdził.