Sinice w Bałtyku. Gdzie 2 sierpnia obowiązuje zakaz kąpieli?

Lech Wałęsa wyciąga rękę do Jarosława Kaczyńskiego. „Za chwilę przeniesiemy się do wieczności...”

Lech Wałęsa postanowił wyciągnąć rękę do Jarosława Kaczyńskiego. Były prezydent w najnowszym wpisie na Facebooku zapowiedział, że chciałby się z nim pojednać. Co na to prezes Prawa i Sprawiedliwości?