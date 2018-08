Wypadek w słowackich Tatrach. Zginął turysta z Polski

Jak podaje TVN24 powołując się na doniesienia słowackich ratowników górskich, do wypadku doszło w sobotę w godzinach popołudniowych na granicy polsko-słowackiej. Turysta z Polski spadł około 100 metrów stromym zboczem Hińczowej Turni. Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby do akcji użyli śmigłowca. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że turysta doznał zmarł w wyniku licznych obrażeń. Jego ciało przetransportowano do miejscowości Stary Smokowiec.

Warunki dobre, ale trzeba sprawdzać prognozy