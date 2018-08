Program „1000” plus asem w rękawie PiS? „Musimy pójść dalej”

Na temat pomysłu rozszerzenia programu „500 plus” dla „Super Expressu wypowiadał się wiceszef sejmowej Komisji finansów publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych i główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK – poseł Janusz Szewczak. Stwierdził, że opcja „1000 plus” to „bardzo dobry pomysł”.

– Mam wielką nadzieję, że w kolejnych latach naszych rządów przy dobrej koniunkturze gospodarczej uda się rozszerzyć „500 plus” i wprowadzić większy dodatek, np. „1000 plus”. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Jestem za wszelkimi formami wsparcia socjalnego, finansowego dla polskich rodzin. I myślę, że 1000 plus to byłby dobry pomysł – przekonywał.

„Tym się wygrywa wybory”

Inny „ważny” polityk PiS w rozmowie z „SE” zdradzał, czego dotyczyć będzie plan na najbliższe wybory parlamentarne. – W głównej mierze polityki społecznej i prorodzinnej. Tym się wygrywa wybory. Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne – mówił. – Rozbudziliśmy w Polsce ogromne nadzieje i je spełniamy. Ale to nie znaczy, że obywatele nie chcą więcej. I my musimy im zaproponować coś ekstra – dodawał.

