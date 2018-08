Prezydent Gdańska oficjalnie zaprosił szefa MON na Westerplatte

„Zapraszam ministra Mariusza Błaszczaka na obchody wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte. Zależy nam, aby uwzględnić obecność armii w scenariuszu uroczystości rocznicowej” – napisał we wtorek 14 sierpnia na Twitterze prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Do swojego wpisu dołączył dłuższe pismo przesłane do szefa MON, w którym oficjalnie zaprosił Mariusza Błaszczaka do Gdańska.

„Składam na Pańskie ręce gorące życzenia z okazji Dnia Wojska Polskiego, które za Pańskim pośrednictwem chciałbym skierować do wszystkich żołnierzy polskiej armii. Życzę, by odpowiedzialna służba Ojczyźnie była dla każdego z nich źródłem prawdziwej dumy” – napisał też Adamowicz.

Szef MON domagał się zaproszenia

W czwartek 9 sierpnia Mariusz Błaszczak za pośrednictwem Twittera domagał się „zmiany decyzji o niezaproszeniu wojska na uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte”. „Nie wyobrażam sobie, aby 1 września Wojsko Polskie nie uczestniczyło w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej” – podkreślał.

„Wojsko i władze państwowe zostały powiadomione o uroczystości na Westerplatte 1 września! Tyle tylko, że nie będą jej współorganizatorami, ponieważ w roku ubiegłym MON brutalnie złamał wszelkie ustalenia z miastem Gdańsk” – tłumaczyli z kolei urzędnicy.

