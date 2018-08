„Ratunku! Pod moim łóżkiem jest wąż!”. Nietypowa interwencja policji

Policjanci brali udział w bardzo nietypowej interwencji – wspólnie ze strażakami złapali węża, który "terroryzował" mieszkankę Ciechocinka. Jak się okazało był to niegroźny zaskroniec. Funkcjonariusze wypuścili go do lasu.

Na komendę zadzwoniła przerażona kobieta zgłaszając, że pod swoim łóżkiem znalazła węża. Interweniujący policjanci faktycznie na miejscu zastali niespodziewanego gościa. Kiedy przybyli na miejsce ich oczom ukazał się niewielki wąż, który wzbudził strach i lęk u mieszkanki Ciechocinka. O pomoc w sprawnym przeprowadzeniu interwencji stróże prawa poprosili strażaków. Kiedy mundurowi zabezpieczali teren, ci ostrożnie zabrali węża i przetransportowali go do lasu. Na szczęście wąż okazał się zaskrońcem i cała interwencja zakończyła się bezpiecznie.

