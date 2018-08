Adwokat Kaczyński pozwał Prawo i Sprawiedliwość. Chce zablokować spot partii

Podstawą do działań mecenasa Kaczyńskiego jest wymierzony w przeciwników PiS spot o tytule „Totalna awantura to nie program dla Polski”. W nagraniu dostępnym m.in. na Youtube pojawiają się liczni przedstawiciele opozycji oraz wiele prywatnych osób, protestujących przeciwko różnym decyzjom rządzącej koalicji Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie). Adwokat Kaczyński uważa, że wykorzystane w filmie materiały naruszają prawa występujących w nim osób. Jak twierdzi prawnik, to właśnie one zgłosiły się do niego o pozwanie komitetu wyborczego PiS w związku z bezprawnym wykorzystaniem ich wizerunków.

– Przepisy są jasne, jeśli chodzi o publikację wizerunku osób prywatnych bez ich zgody. Tego typu działania w przestrzeni publicznej są nieakceptowalne – podkreślał Kaczyński. Na argument, że Platforma Obywatelska w poprzednich latach tworzyła podobne spoty z wizerunkami wyborców PiS (np. „Oni pójdą na wybory, a Ty?”), odpowiada: „Być może nikt nie pomyślał wcześniej o tym, by zgłosić się do prawnika. W takim razie rozstrzygnięcie w tej konkretnej w sprawie, w której interweniuję, będzie pewnego rodzaju precedensem”.

Pozew Kaczyńskiego nie będzie rozpatrywany w trybie wyborczym. Adwokat złożył jednak wniosek o zabezpieczenie roszczeń. Ma to znaczenie o tyle, że sąd będzie musiał zjąć się kwestią ewentualnego zablokowania filmu niezwłocznie. Kaczyński ocenia, że nastąpi to już w przyszłym tygodniu. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, spot nie będzie mógł być publikowany ani w telewizji, ani w mediach społecznościowych.