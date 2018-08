Napad rabunkowy w Jankach. Policja znalazła samochód i broń sprawców

W środę 29 sierpnia w podwarszawskich Jankach doszło do napadu rabunkowego. Do kradzieży doszło około godziny 12:00 w okolicy centrum handlowego. Obcokrajowcy zamierzający wpłacić pieniądze zostali napadnięci przez czterech zamaskowanych sprawców. Według innych relacji, m.in. reportera TVN Warszawa, napastników miało być dwóch. Jak nieoficjalnie podaje „Stołeczna”, obcokrajowcy mogli stracić nawet 1,5 mln złotych.

Trwają poszukiwania sprawców. Policja we wtorek znalazła we wtorek duży SUV, którym uciekali sprawcy. Zatrzymano już właściciela auta, jednak twierdzi on, że nic nie wie o napadzie. Auto miało fałszywe tablice rejestracyjne.

Wiadomo, że prokuratura przejmuje nadzór nad sprawą. Policja nie podaje żadnych informacji na temat napadu.

Czytaj także:

Kierowca busa wjechał w ludzi. Taranował tłum na odcinku 80 metrów