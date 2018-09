MSWiA chce wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach

Szczyt klimatyczny będzie odbywał się w dniach 3-14 grudnia w Katowicach. Jak podaje RMF FM, decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, mają zostać wprowadzone tymczasowe kontrole na polskich granicach Schengen w okresie od 22 listopada do 16 grudnia.

Chodzi o zwiększenie szczelności granic, by nie dopuścić do wjazdu na teren Polski osób stanowiących zagrożenie terrorystyczne. W ten sposób władze chcą uniknąć także masowego napływu do kraju członków organizacji antyglobalistycznych.

MSWiA szacuje, że operacja może kosztować ponad 4 mln złotych. Na tę kwotę składają się zarówno zapłaty na delegacje dla funkcjonariuszy, jak i koszty paliwa. Jak podaje RMF FM, pozostała kwota ma zostać przeznaczona na zakup m.in. sprzętu transportowego i kontenerów.

Czytaj także:

Michał Kurtyka został powołany na pełnomocnika ds. prezydencji COP24