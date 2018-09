Sobota będzie ciepła i pogodna. W centrum kraju opady deszczu

W dzień zachmurzenie umiarkowane, a w pasie od wschodniego Pomorza, Warmii i Mazur po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W czasie opadów deszczu i burz sumy opadu sięgające lokalnie: do 20 mm w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz do 15 mm od Kielecczyzny, przez centrum Warmię i wschodnie Pomorze.

Temperatura maksymalna od 18 stopni C na Podhalu i 19 stopni C na Podkarpaciu oraz wybrzeżu do 24 stopni C na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na Podlasiu i Lubelszczyźnie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Noc z soboty na niedzielę

W nocy zachmurzenie na ogół małe lub umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam słabe przelotne opady deszczu, a początkowo również lokalne, zanikające burze. W drugiej połowie nocy silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 stopni C do 13 stopni C, w kotlinach sudeckich około 8 stopni C, 9 stopni C, nad samym morzem około 14 stopni C. Wiatr słaby, na zachodzie zmienny, na wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.