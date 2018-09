Rozpoznajesz tego mężczyznę? Twierdzi, że ma zaniki pamięci, policja prosi o pomoc

Komenda Miejska Policji w Olsztynie prowadzi czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, który 7 września około godziny 04:20, po tym jak nie zapłacił za przejazd taksówką, trafił na komisariat policji. Podczas zatrzymania, mężczyzna był trzeźwy. Młody człowiek twierdzi, że ma zaniki pamięci i nie wie jak się nazywa. Kilkukrotnie podał nieprawdziwe dane, które się nie potwierdziły.

Trudno jest wytłumaczyć jego amnezję, ponieważ badanie lekarskie nie potwierdziło u niego tego typu dolegliwości. Do szczególnie charakterystycznej cechy mężczyzny można zaliczyć liczne braki w uzębieniu górnym. Do tej pory, policjanci wykorzystali wszystkie systemowe możliwości. Niestety nie udało się ustalić danych osobowych zatrzymanego. W związku z tym, funkcjonariusze zwracają się o pomoc do osób, które mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości.

Wszelkie informacje należy kierować do Oficera Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – osobiście, lub telefonicznie pod nr tel. 895223424.

Czytaj także:

Mroków. Wóz strażacki przejechał mężczyznę. 53-latek nie żyje