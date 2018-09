Policjant pobity w centrum Warszawy. Trwają poszukiwania sprawców

O tym zdarzeniu poinformował TVN24. We wtorek około południa, na skwerze przy ulicy Kruczej doszło do pobicia policjanta. Funkcjonariusz z pionu kryminalnego w cywilnym ubraniu wracał z prokuratury przy ulicy Kruczej do komendy przy ulicy Wilczej. Wtedy doszło do napaści. – Czterech nieznanych mężczyzn napadło na policjanta będącego na służbie po cywilnemu, pobiło go i uciekło, wsiadając do czarnego audi na francuskich numerach rejestracyjnych 81PD1901 – powiedział Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej policji.

Sprawcy wciąż poszukiwani

Trwają poszukiwania sprawców. Nie wiadomo jeszcze, jakie były ich motywy, oraz czy wiedzieli, że napadli na funkcjonariusza. Rzecznik śródmiejskiej komendy poinformował, że mężczyźni zabrali policjantowi teczkę. Mundurowy wprawdzie doznał obrażeń tułowia i głowy, ale jest przytomny. Szumiata dodał, że w poszukiwania napastników zaangażowano cały garnizon warszawski.

