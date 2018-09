Duża wpadka ministerstwa na Twitterze. „Bezczelne są te k*** i zuchwałe”

Wpis, który pojawił się na profilu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na Twitterze dotyczył wywiadu w portalu Onet.pl z niemieckim posłem Frankiem Schwabe. To polityk, który niedawno zaprosił do Niemiec wydaloną z Polski szefową Fundacji Otwarty Dialog.

„Na niemieckim portalu Der Onet dowiemy się, jaka jest opinia niemieckiego posła, który twierdzi, że »Polska nie będzie im mówić, co mają robić«. Ale już Niemcy to mogą Polsce mówić, co ma robić. »Bezczelne są te k*** i zuchwałe«” – brzmiał wpis opublikowany z oficjalnego konta resortu, a jego treść podał portal wirtualnemedia.pl.

Post został już usunięty, a na profilu ministerstwa opublikowano krótkie wyjaśnienie i przeprosiny. „Screen tweeta, który krąży w sieci to prawdopodobnie aktywność osoby nieuprawnionej do korzystania z niego. Prosimy nie powielać treści, której absolutnie nie akceptujemy” –napisano. „Wszystkich, którzy czują się urażeni treścią, przepraszamy za niewystarczające zabezpieczenie konta, co w konsekwencji doprowadziło do tej sytuacji” – dodano w kolejnym wpisie.

Ministerstwo poinformowało również, że wulgarny tweet, to skutek nieuprawnionego dostępu do konta. „Minister Gróbarczyk zarządził kontrolę listy osób posiadających dostęp do kont ministerstwa w social mediach. Podejmiemy wszelkie kroki, także prawne, by wyjaśnić sprawę, którą oceniamy także jako możliwą prowokację” – stwierdzono.