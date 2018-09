Nietypowe zachowanie Agaty Kornhauser-Dudy. Co miała na myśli pierwsza dama?

Sprawa Tomasza Komendy. Były ochroniarz z dyskoteki w Miłoszycach aresztowany

Sąd we Wrocławiu zdecydował o aresztowaniu Norberta B. na trzy miesiące. Wcześniej do aresztu trafił już Ireneusz M. Obu podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, za które do więzienia niesłusznie trafił Tomasz Komenda.