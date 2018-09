Prezydent Andrzej Duda i Donald Tusk przyłapani na pogawędce. Jest komentarz Kancelarii Prezydenta

Fotoreporterzy i kamery uchwycili moment rozmowy pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem podczas spotkania pod przewodnictwem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, które dotyczyło przyjęcia deklaracji „Action for Peacekeeping”. Nagranie obrazujące rozmowę bardzo szybko obiegło internet.

O to, czego dotyczyć mogła rozmowa pytany był później szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Zaznaczył, że była to rozmowa prywatna, więc "gdyby powiedział, o czym ona była, stałaby się ona rozmową publiczną". – Z racji tego, że była rozmową prywatną i nieoficjalną, to też to, co państwo zarejestrowaliście jako obrazki, jest własnością obu panów i dopóki nikt nie upoważni nas do tego, żeby tę treść przekazywać, to utrzymajmy charakter nieformalny, prywatny tej rozmowy – mówił Szczerski.

