Opolski biskup pisze o seksualnych nadużyciach duchownych. Zdradził, ile było takich przypadków

Zwyczajowo list pasterski jest odczytywany zamiast homilii w trakcie niedzielnej mszy świętej. Z tego przywileju skorzystał biskup Andrzej Czaja, a jego przesłanie wierni usłyszą w niedzielę 7 października w parafiach położonych na terenie diecezji. Istnieje jednak szansa, że pismo hierarchy dotrze do większej liczby wiernych. Wszystko za sprawą fragmentu traktującego o przypadkach nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa.

„Jesteśmy pełni bólu, zawstydzeni i bezradni"

Bp Czaja na początku nawiązał do modlitwy różańcowej oraz trwającego w Rzymie synodu na temat młodzieży. Zachęcił także swoich diecezjan do modlitwy za duszpasterzy. Pisze o tym, że Bóg oczekuje od wiernych świętości. „Rzecz jasna, do świętego życia wezwani są nade wszystko kapłani jako ci, którzy od dnia święceń są reprezentantami Boga i Kościoła oraz osoby konsekrowane, które od dnia ślubów mają być w świecie znakami Królestwa Bożego. Dlatego bardzo nas bolą i zasmucają doniesienia o gorszącym życiu i postępowaniu jednych i drugich. Ostatnio przychodziły z Australii, Chile, Stanów Zjednoczonych. Irlandii i Niemiec; są też doniesienia o nadużyciach seksualnych duchownych wobec małoletnich w naszym kraju” – czytamy w liście.

Dalej hierarcha wyznaje, że „także w szeregach duchowieństwa Kościoła Opolskiego znaleźli się kapłani, którzy się sprzeniewierzyli swemu powołaniu” . „Jesteśmy pełni bólu, zawstydzeni i bezradni wobec krzywdy, która już się dokonała i której nie da się naprawić. Wołamy do Boga o zmiłowanie i szczególne błogosławieństwo i opiekę Bożą dla wszystkich cierpiących z naszego powodu. Przepraszamy Was i prosimy o wybaczenie nam ciężkich grzechów naszych” – apeluje duchowny.