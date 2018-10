Prezydent Duda przed Trybunałem Stanu?. „To jest absurd i tylko pokazuje głęboki stan niewiedzy”

Portal gazeta.pl przypomina, że w piątek sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie przyjęli dziewięć uchwał, a jedna z nich dotyczyła działań Andrzeja Dudy w zakresie sądownictwa. Napisali m.in., że nominacje osób wybranych do Sądu Najwyższego zostały wręczone „w następstwie procedury wzbudzającej bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne” . Podkreślono także, że prezydent nominował sędziów SN wbrew decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu nominacji.

„Po prostu żenujące”

Sędziowie stwierdzili, że „działanie Prezydenta RP, podejmowane wbrew Konstytucji RP, destabilizuje sytuację prawną i obniża zaufanie do sądów oraz wydawanych przez nie orzeczeń” . „Ponadto czyni realnym problem odpowiedzialności Prezydenta przed Trybunałem Stanu” – dodali. Andrzej Duda, który przebywa z wizytą w Watykanie, skomentował uchwałę.

Prezydent powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że ubolewa nad faktem, iż „sędziowie sądu apelacyjnego odnoszą się do wyroków czy postanowień wydanych przez sąd administracyjny w sprawie, w której on, jako prezydent nawet nie uczestniczył” . – Ja w ogóle nie otrzymałem tych postanowień, nie byłem tam stroną. To jest absurd i tylko pokazuje głęboki stan niewiedzy tych państwa, co w przypadku sędziów jest po prostu żenujące – dodał.

Czytaj także:

Audiencja pary prezydenckiej u papieża Franciszka. „Prosił, bym pozdrowił rodaków”