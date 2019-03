Kaczyński spotkał się z liderem hiszpańskiej partii Vox. Obie strony chcą współpracy

O spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Santiago Abascalem poinformowało TVP Info. Lider prawicowej partii Vox podczas rozmowy ze stacją stwierdził, że Unia Europejska „oddala się od fundamentalnych wartości chrześcijańskich w Europie, akceptuje masową imigrację i ingeruje za bardzo w politykę suwerennych państw”. – Szukamy porozumienia i sojuszy z innymi partiami i innymi krajami. Poza tym jesteśmy wielkimi fanami Polski. Hiszpania to jest siostrzany kraj z Polską. Mamy wiele wspólnego. Dziś Polska i inne kraje reprezentują trzon Europy, także Węgry. Wydaje nam się, że Hiszpania mogłaby się do tego dołączyć, aby bronić prawdziwej Europy – dodał.

Hiszpański polityk nie wyklucza możliwości powołania w Parlamencie Europejskim wspólnej grupy europosłów razem z PiS. – Wszystko idzie w dobrą stronę, zgadzamy się co do wielu rzeczy – podkreślił Abascal. Dodał, że jego partia „mówi prawdę i broni zdrowego rozsądku”, dzięki czemu wielu jego rodaków utożsamia się z tym przekazem „wobec dyktatury poprawności politycznej lewicy”. – W Hiszpanii wiele było osób zmęczonych politykami, którzy narzucali, co należy myśleć, także ingerowali w uczucia religijne, patriotyczne czy rodzinne Hiszpanów. Vox broni takich ludzi, którzy milczeli. Vox przekształcił się w ogromną falę, która zaczęła się na południu Hiszpanii – podsumował.

„Zapowiedź dobrej współpracy”

Spotkanie skomentowała także Beata Mazurek. – Było to bardzo owocne spotkanie i zapowiedź dobrej współpracy po wyborach do Parlamentu Europejskiego – zaznaczyła rzeczniczka PiS cytowana przez TVN 24. Dodała, że obie partie chcą „gruntownej reformy Unii Europejskiej”.

– Vox, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, opowiada się za silną rolą państw członkowskich, sprzeciwia się zwiększaniu kompetencji Brukseli i masowej imigracji. To także partia odwołująca się do wartości chrześcijańskich i dlatego będziemy wspólnie działać na rzecz powrotu do chrześcijańskich korzeni Unii Europejskiej i wzmacniania tradycyjnego modelu rodziny – stwierdziła Mazurek.

