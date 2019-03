Prezydent Duda pochwalił się prezentem od górali. „Idealnie na miarę”

„Prezent od Górali ze Związku Podhalan. Idealnie na miarę”– napisał Andrzej Duda na Instagramie, dołączając zdjęcie, na którym pozuje w tradycyjnej baranicy. Do spotkania przedstawicieli Związku Podhalan z prezydentem doszło w Zakopanem, gdzie głowa państwa pojawiła się na Międzynarodowym Forum Górskim. To tam Andrzej Duda mówił o tym, jak rozwiązać problemy komunikacyjne na Podhalu.

– W sposób, jak najbardziej sprytny i jak najmniej dotkliwy, by stworzyć możliwości komunikacyjne, a jednocześnie, by nie zniszczyć Podhala i nie wywołać konfliktów z ludźmi – apelował prezydent. – Nie chodzi o to, by pokryć gęstą siecią dróg całe Podhale, bo wtedy znikną tereny, na których dzisiaj ludzie mogą wypoczywać. To musi być zrobione mądrze – dodał.

Inwestycje na Podhalu

Andrzej Duda odniósł się także do informacji o wzroście ruchu turystycznego we wspomnianym regionie. Zaznaczył, że rozwojowi turystyki musi jednak towarzyszyć rozwój infrastruktury drogowej, zwłaszcza, że brak dogodnych połączeń komunikacyjnych to nie tylko lokalny problem południowego regionu Polski, ale wyzwanie dla tej części Europy i jego rozwiązanie wpisuje się w ideę Trójmorza. – Proszę pojechać do Włoch, do Austrii i zobaczyć, że w Alpach każda wioska ma swój tunel – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, że podobne inwestycje na Podhalu mogą być długotrwałe i kosztowne, ale warto ponieść takie koszty ze względu na zasadę zrównoważonego rozwoju, by zachować niezwykłe walory przyrodnicze, estetyczne i wypoczynkowe tej części Polski. – To jest nasz obowiązek, by zrobić to w sposób wyważony, by osiągnąć maksimum efektu przy minimum strat. Polskę stać na to, by te problemy rozwiązać – podsumował.

