Najnowszy sondaż. Polacy nie chcą strajku nauczycieli podczas egzaminów

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytano o to, czy nauczyciele powinni strajkować w trakcie egzaminów dla gimnazjalistów i ósmoklasistów. 45,1 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Opcję „raczej nie” wskazało 19,3 proc. „Zdecydowanie” taki pomysł popiera 17,4 proc. respondentów. 15,3 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Oznacza to, że większość osób biorących udział w badaniu nie uważa przeprowadzenia strajku podczas testów za dobry pomysł. – Ten wynik na pewno będzie jednym z argumentów negocjacyjnych rządu ze związkami. Wysoki sprzeciw pokazuje, że wychodzi on poza elektorat PiS. Może się więc okazać, że rząd na strajku nie straci zbyt wiele – skomentował wynik sondażu prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Druga część sondażu dotyczyła postulatu nauczycieli. Ankietowanych zapytano o to, czy ich zdaniem strajkującym uda się wywalczyć podwyżki wynagrodzeń. „Raczej tak” odpowiedziało 45,6 proc., a zdecydowanymi w tej tekście było 7,1 proc. respondentów. Wątpliwości miało 20,6 proc. uczestników badania („raczej nie”), a „zdecydowanie nie” odpowiedziało 5,4 proc.

Strajk nauczycieli

Oficjalny strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 roku. ZNP oraz Forum Związków Zawodowych chcą w ten sposób doprowadzić do podwyżek dla nauczycieli i pracowników oświaty w wysokości tysiąca złotych. – Za strajkiem, w tych placówkach, które weszły w spór zbiorowy, opowiedziało się od 85 do 90 proc. zatrudnionych tam nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – powiedział Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli akcja protestacyjna rozpocznie się zgodnie z zapowiedziami 8 kwietnia 2019 roku, to prawdopodobne jest to, że zbiegnie się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi.