Radny PiS został dyrektorem szpitala. „Mam kompetencje, długo chorowałem”

Jak podaje Radio Kielce, w środę 27 marca Maciej Gawin został dyrektorem Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w Busku-Zdroju, który wchodzi w skład Uzdrowiska Busko-Zdrój. Prezesem uzdrowiska jest Wojciech Lubawski, kandydat PiS w wyborach na prezydenta Kielc. Zapytany przez Gazetę Wyborczą o swoje kompetencje do zarządzania szpitalem, Gawin odparł, że może to prywatna sprawa, ale dość długo chorował. - Ale jestem przekonany, że poradzę sobie na nowym stanowisku. Lubię trudne wyzwania. Kończyłem studia menadżerskie MBA - podkreślił dodając, że podjął decyzję o objęciu stanowiska po trudnych rozważaniach, ponieważ dotychczasowa praca go nie satysfakcjonowała.

Kim jest Maciej Gawin?

Maciej Gawin startował w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. 54-latek zdobył mandat radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego. Polityk jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale formalnie należy do Porozumienia Jarosława Gowina. Z jego biogramu, który umieszczono na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego wynika, że Gawin jest absolwentem studiów politologicznych na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w oświacie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2007-2008 pracował w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, w latach 2008-2015 w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół, a od 2015 do 2017 roku w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. Od 2017 roku był wicedyrektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. Jest także jednym z liderów Stowarzyszenia Busko Busko.

Czytaj także:

Rok po zakazie handlu w niedziele. Dyskonty i stacje benzynowe największymi beneficjentami