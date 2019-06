Premier Morawiecki: Nasz cel to Polska silna, sprawiedliwa i dostatnia

– Niedawno Polska w Eliminacjach Euro zdobyła 7 pkt więcej niż następny zespół. My również w ostatnich wyborach otrzymaliśmy od Polaków 7 pkt procentowych więcej niż nasi konkurenci – powiedział szef rządu podczas zjazdu klubów „Gazety Polskiej” w Spale. Na tym jednak nie koniec sportowych porównań. – Wiem, że macie orła w sercu. Kluby „Gazety Polskiej” są redutą wolności, redutą demokracji. Kluby „Gazety Polskiej” tworzą ekstraklasę polskiego patriotyzmu – podkreślił premier. Mateusz Morawiecki zaznaczył również, jaki cel przyświeca rządowi. – Nasz cel to Polska silna, sprawiedliwa i dostatnia – powiedział polityk.

„Rodzina to jest przyszłość Polski”

Wcześniej premier pojawił się na VII Zjeździe Dużych Rodzin w Lubartowie. – Dziękuję za zaproszenie na to wspaniałe święto. Kiedy tylko dowiedziałem się, o tym, że w Lubartowie odbywa się kolejny zjazd dużych rodzin wiedziałem, że muszę tu być – podkreślił Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu. – Nie ma przyszłości Państwa Polskiego bez przyszłości rodzin. Chcemy dalej rozwijać naszą politykę prorodzinną. Wiem, że hasło tego zjazdu to „Dumni z Rodziny” i tego Państwu życzę, żebyśmy byli dumni ze wszystkich rodzin, ze swoich rodzin i z Polski. Rodzina to jest przyszłość Polski – dodał.