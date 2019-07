Marcin Kierwiński o „szerokiej koalicji”. „To formuła, która może pokonać PiS”

– Jeszcze kampanii wyborczej nie ma. Szykujemy się na każdy z wariantów. I na wariant koalicyjny i taki, że odnowimy Koalicję Obywatelską, czyli koalicję Platformy, Nowoczesnej i niezależnych samorządowców z udziałem Inicjatywy Polskiej – stwierdził Marcin Kierwiński na antenie RMF FM. – Jest pan kolejnym dziennikarzem, który nazywa to jakąś brazylijską telenowelą. To poważne rozmowy różnych partii politycznych, z czego Platforma jest najbardziej zdecydowana spośród wszystkich partii opozycyjnych. Mówimy jasno: chcemy szerokiej koalicji, chcemy odtworzenia Koalicji Europejskiej, bo to formuła, która może pokonać PiS – dodał polityk PO, zwracając się do dziennikarza Marcina Zaborskiego. Słowo polityka cytuje portal 300polityka.pl.

„Zabezpieczenie własnego interesu”

Marcin Kierwiński na antenie RMF FM ocenił także postawę PSL. – Mam wrażenie, że PSL przyjęło taką postawą negocjacyjną: chcemy bardzo wąskiej koalicji, tylko dlatego, że w tej wąskiej koalicji będziemy mogli wynegocjować więcej dla siebie. To nie jest myślenie w kategoriach pokonania PiS-u, tylko jest myślenie w kategoriach zabezpieczenia własnego interesu – powiedział polityk PO. – Od soboty wiemy, że PSL upiera się twardo przy bloku, który naszym zdaniem nie daje największego prawdopodobieństwa pokonania PiS-u. Będziemy przekonywać PSL, żeby nie zaczynali budowy wspólnej listy od wykluczania kogokolwiek – stwierdził Marcin Kierwiński na antenie RMF FM.