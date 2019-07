Premier: W „Złotopolskich” policjant gonił przestępcę na rowerze. Teraz do policji trafia najnowocześniejszy sprzęt

– Według badań, 98 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. To znakomite osiągnięcie zawdzięczamy przede wszystkim polskiej policji – powiedział szef rządu podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Katowicach. Mateusz Morawieckiprzypomniał, że rząd wprowadził wiele rozwiązań usprawniających pracę Policji. Chodzi m.in. o Program Modernizacji Służb Mundurowych, na który przeznaczono 9,2 mld zł, przywrócenie ponad 100 posterunków, wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także zakup nowoczesnych śmigłowców Black Hawk.

– Pewnie cześć z państwa pamięta taki serial „Złotopolscy” . Jak tam policjant na rowerze gonił przestępcę. I jestem pewien, że bardzo wielu policjantów, jeśli nie wszyscy, wykorzystałoby każdy środek lokomocji, żeby doścignąć przestępcę. Ale ja chcę podkreślić to, że właśnie do policji polskiej trafia najnowocześniejszy sprzęt. Ostatnio zakupiliśmy trzy nowe Black Hawki. Śmigłowce produkowane tu, w Polsce – zaznaczył premier Morawiecki, podkreślając, że dzięki temu pracę otrzymują polscy specjaliści. – To wszystko są działania, które prowadzą do zwiększenia profesjonalizacji i do zwiększenia możliwości działania policji polskiej na wielu odcinkach działania – wskazał Mateusz Morawiecki.