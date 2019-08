Mateusz Morawiecki rozmawiał z Borisem Johnsonem. Pojawiło się kilka ważnych wątków

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i premier Polski Mateuszem Morawieckim wyrazili chęć dalszego wzmacniania głębokich relacji między państwami. Rozmawiali również o kwestiach bezpieczeństwa. W tym kontekście zostały poruszone następujące wątki: napięcia w Zatoce Perskiej, „destabilizująca rola Rosji”, a także współpraca w ramach NATO.

„Premier Johnson podkreślił, że wolelibyśmy wyjść z Unii Europejskiej na podstawie umowy i podejdziemy do negocjacji z wielką energią i w duchu przyjaźni" – podano w oświadczeniu Downing Street. Jednocześnie zapewniono, że do brexitu dojdzie na pewno 31 października. W oświadczeniu podkreślono także, że prawa i swobody ponad trzech milionów obywateli unijnych na Wyspach będą chronione przy każdym wariancie wyjścia z Unii Europejskiej.

Boris Johnson premierem Wielkiej Brytanii

Po ustąpieniu ze stanowiska Theresy May sprawą otwartą pozostało, kto ją zastąpi, a do rywalizacji stanęło dziesięciu kandydatów. W drugiej połowie lipca 2019 roku na nowego lidera Partii Konserwatywnej oraz szefa rządu ostatecznie wybrano Borisa Johnsona.

55-letni polityk przez osiem lat sprawował funkcję burmistrza Londynu. Z rządzeniem stolicą pożegnał się w 2016 roku, po czym rozpoczął karierę w rządzie. Od 2016 do 2018 roku był ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May. Dał się poznać jako zwolennik brexitu i to właśnie idea opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię sprawiła, że jego kariera chwilowo uległa załamaniu. Na początku lipca 2018 roku Boris Johnson ustąpił ze stanowiska szefa resortu spraw zagranicznych. Dymisja miała związek z rosnącym kryzysem politycznym związanym z brytyjską strategią brexitu.