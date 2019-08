Kaczyński w nietypowym nakryciu głowy. Prezes PiS założył... hełm

„To mówicie Totalni, że Jarosław Kaczyński nie ma poczucia humoru i dystansu do siebie” – napisał Joachim Brudziński na Twitterze, dołączając materiał udostępniony przez jednego z dziennikarzy. Jest to fragment nagrania z TVP Info, na którym Jarosław Kaczyński przez chwilę przemawia w kierunku uczestników pikniku rodzinnego, a następnie wkłada na głowę srebrny hełm. Prezes PiS otrzymał go od miejscowej społeczności.

Podczas swojego przemówienia Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na to, że praca rolników jest bardzo istotna i „wymaga szczególnej uwagi ze strony władz” . – W poprzednich latach likwidowano połączenia autobusowe i kolejowe, zamykano komisariaty i szkoły. Bardzo szkodzono polskiej wsi. PiS zdecydowanie odrzuciło taką politykę – zaznaczył polityk. Prezes partii rządzącej podkreślił, że „Polska to wspólnota i wszyscy muszą mieć w niej równe szanse, prawa i możliwości” .

W dalszej części wystąpienia Kaczyński wyliczał zasługi swojego ugrupowania. Stwierdził, że PiS pomaga rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Dodał, że rząd realizuje programy, które „mają na celu pomoc polskiej wsi” . – 13 października odbędą się wybory. To dzień decyzji, w którą stronę pójdzie Polska – w stronę zrównoważonego rozwoju, czy w stronę, która szła za poprzednich rządów. Prosimy o wsparcie tego dnia – podsumował.

