Expose Mateusza Morawieckiego. Przedstawiamy najważniejsze punkty

Na początku expose Mateusz Morawiecki podziękował za zaufanie udzielone politykom PiS. Zaznaczył, że wyborcy powierzyli ugrupowaniu „budowę państwa dobrobytu”. – Państwa, o którym każdy może powiedzieć – Polska to mój dom - dodał. Szef rządu zastanawiał się, jakie będzie miejsce naszego kraju w świecie, który właśnie przechodzi czwartą rewolucję przemysłową. – Czy produkty i rozwiązania „made in Poland” dotrą do każdego zakątku globu? – rozważał dodając, że polityka jest „obietnicą lepszej przyszłości” . Zaapelował także o współpracę wszystkich sił politycznych i podkreślił, że celem rządu jest budowa państwa dobrobytu.

Działania dla seniorów i rola rodziny

Premier co jakiś czas nawiązywał do osiągnięć rządu poprzedniej kadencji, mówić m.in. o obniżeniu poziomu biedy. – W ciągu 3 lat wyrwaliśmy z zagrożenia biedą ok. 2 mln Polaków. To wciąż za mało. Solidarność to cel i zasada rządzenia, kamień węgielny naszej polityki, a nie historia – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Przywołał także zmniejszenie ruchu migracyjnego oraz inaugurację programu bezwizowego w podróżach do Stanów Zjednoczonych.

Szef rządu zapowiedział kontynuowanie wypłaty 13. emerytury oraz działania na rzecz seniorów, emerytów oraz osób niepełnosprawnych. Dużo uwagi poświęcił też rodzinie. – Rodzina jest i musi pozostać, fundamentem społeczeństwa. Dziś rodzina jest traktowana przez niektórych jako przeżytek. Nie zgadzamy się, by wyjątki określały co jest normą. Przyszłość dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny – mówił premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dzieci są „nietykalne” oraz wspomniał o ideologicznych zagrożeniach, w tym za sprawą rozwiązań wprowadzanych do szkół.

Mateusz Morawiecki zapowiedział konieczność zmian w zakresie sytuacji kobiet na rynku pracy. Zaznaczył, że kobieta powracająca z urlopu macierzyńskiego powinna mieć to ułatwione. – Polki stają przed wyborem praca czy dziecko. Zwiększymy miejsca w żłobkach i elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców – zadeklarował. Szef rządu mówił również o wprowadzeniu nowych ulg i uprawnień.

Bezpieczeństwo na drogach, edukacja i wymiar sprawiedliwości

Część swojego expose Mateusz Morawiecki poświęcił bezpieczeństwu na drogach. Zapowiedział wprowadzenie przepisu, który będzie przyznawał pieszym pierwszeństwo jeszcze przed przejściem na przejście. – Dziś płacimy słono za piratów drogowych. Wprowadzimy rozwiązania, które sprawią że oni poniosą finansowe kary. Największym wrogiem bezpieczeństwa na drodze jest alkohol. Będziemy zaostrzać politykę karania pijanych kierowców – kontynuował. Premier mówił także o wprowadzeniu możliwości korzystania z buspasa wówczas, gdy w samochodzie znajduje się więcej niż cztery osoby.

Nie zabrakło także zapowiedzi w dziedzinie edukacji. – Zwiększyliśmy subwencję oświatową. Na przyszły rok przeznaczymy dla nauczycieli środki na wzrost wynagrodzeń – zadeklarował Mateusz Morawiecki. Mówił także o modernizacji szkół oraz uruchomienie programu unijnemu, dzięki któremu „polska szkoła będzie szkołą przyszłości” . Szef rządu mówił również o reformie wymiaru sprawiedliwości zapowiadając kontynuację działań w tym zakresie, w tym skrócenie czasu rozpatrywania rozpraw. – Mamy prawo do normalnego funkcjonowania sądów. Niezawisłość jest ważna, ale nie oznacza braku odpowiedzialności. Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią tylko razem Polskę wzmacniajmy – zaapelował.

Reforma służby zdrowia i zmiany w konstytucji

Budowa bardzo nowoczesnego centrum onkologii, modernizacja szpitali oraz wprowadzenie pakietu badań dla każdego po 40. roku życia – takie działania PiS chce podjąć w ramach polepszania sytuacji służby zdrowia. – Dzięki naszym działaniom kierunki medyczne skończy 50 proc. więcej studentów niż kilka lat temu. Jest już wiele nowoczesnych placówek – mówił premier.

Ważnym punktem expose był apel o zmianę konstytucji tak, by zagwarantować środki w PPK i IKE. – Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli – argumentował premier. Kontynuując temat finansów mówił o inwestowaniu miliardów złotych w projekty takie jak przekop Mierzei Wiślanej, budowę CPK, remonty dworców, szpitali, szkół czy budowa 100 obwodnic.

